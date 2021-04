Man gewond na schietincident, politie zoekt getuigen

Rond 22.50 uur kreeg de politie een melding binnen dat een schietincident had plaatsgevonden op de Tappersweg. Agenten gingen direct op de melding af en op de Tappersweg troffen zij het slachtoffer aan. De omgeving werd direct afgezet en een onderzoek werd ingesteld. Mogelijk is er een conflict geweest tussen meerdere personen waarna de man uit Haarlem is beschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De recherche is een onderzoek gestart naar het schietincident. Het is nog onduidelijk wat zich daar precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding is van het schietincident. Daarom is de recherche op zoek naar informatie die kan helpen bij het onderzoek. Hebt u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Tappersweg? Mocht u op een andere manier weten wie bij dit incident betrokken zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2021085059