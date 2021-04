Getuigen steekincident Grote Beer (Amstelveen) gezocht

Wat er precies in het speeltuintje heeft plaatsgevonden en waarom het slachtoffer zo mishandeld is, staat nog niet vast. De recherche komt daarom graag in contact met mensen die meer weten over dit steekincident. Heeft u mogelijk iets gezien en/of gehoord? Of heeft u andere informatie, bijvoorbeeld over de toedracht? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook is het mogelijk om via het tipformulier beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan de politie.