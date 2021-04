Bedrijf voor ruim anderhalf miljoen opgelicht door CEO-fraude

De medewerker ontving een mail die afkomstig leek van de directeur van de twee bedrijven, met daarin de opdracht om een rekeningnummer te wijzigen dat bedoeld was om geld over te maken naar aandeelhouders. Nadat het nummer gewijzigd was werd er geen geld overgeschreven naar de aandeelhouders, maar werd er ruim anderhalf miljoen euro overgeschreven naar een onbekend bedrijf. Het geld was vervolgens verdwenen. De directeur van het bedrijf deed aangifte van fraude.