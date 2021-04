Avondklok bezorgt politie veel extra werk

Vooral het grote aantal inzetten rond demonstraties leidde tot veel extra gewerkte uren. De politie registreerde in de periode januari tot en met april ruim vijftienhonderd demonstraties. Dat is een verdubbeling vergeleken met de protesten in de eerste vier maanden van 2020, en twintig procent meer dan de ruim dertienhonderd demo’s in dezelfde periode van 2019.



Meer demonstraties betekent ook meer politie-inzet. Vooral medewerkers uit de basisteams die actief zijn bij de Mobiele Eenheid (ME) en Aanhoudingseenheid (AE) draaiden veel extra uren. Ze werkten langere diensten en ook vaak meerdere weekenden achter elkaar. De gaten in de roosters die hierdoor zijn ontstaan moesten weer overgenomen worden door de basisteams. ‘Daarmee is een enorm beroep gedaan op politiemedewerkers die daardoor te weinig zijn toegekomen aan rust, vrije tijd en aandacht voor thuis’, zegt Willem Woelders, Nationaal Commandant Corona. ‘De samenleving mag van de politie verwachten dat wij de openbare orde en veiligheid handhaven. Dat doen we dus ook, ondanks dat dit een behoorlijke druk legt op onze mensen.’