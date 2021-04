Risk Factory komt naar Brabant

Op 28 april 2021 bevestigden de diverse hulpdiensten, schoolbesturen en overheidsorganisaties in de Dongecentrale in Geertruidenberg symbolisch hun commitment over de samenwerking in de Risk Factory. De komende maanden wordt gebouwd aan de Brabantse ontdekfabriek voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. De Risk Factory opent in januari 2022 haar deuren in de voormalige elektriciteitscentrale.

De Risk Factory is er in eerste instantie voor basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8. Via nagebootste praktijksituaties worden leerlingen bewust gemaakt van de risico’s op het gebied van veilig­heid, gezondheid en duurzaamheid. En leren vervolgens op interactieve wijze hoe zij in zo’n situatie moeten handelen. Jeugdburgemeester Danu Acs: “ik denk dat het heel belangrijk is dat mijn klasgenootjes en ik leren hoe wij zelf 112 moeten bellen; wat we kunnen doen tegen pesten en hoe we moeten reageren bij brand. Dat we dit hier leren door het zelf te doen, is ook nog eens supertof.”

De situaties sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs en van gemeenten. Ze gaan onder meer over brandgevaar, over risico’s van internetge­bruik, verkeersveiligheid, het effect van pesten en groepsdruk, contact met hulpdiensten, hygiëne en duurzaamheid. “Belevingsonderwijs is bewezen effectief. Doordat jongeren dat straks in de Risk Factory zelf ervaren, is het leereffect veel groter. Daar kan geen lesboekje tegenop”, aldus Anette de Ruiter, namens de schoolbesturen in Breda e.o.