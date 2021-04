Politie in 2020 telefonisch beter bereikbaar

De betere cijfers zijn volgens Weggeman het resultaat van de inspanningen die de politie doet om de dienstverlening te verbeteren. In 2018 en 2019 werd zo'n 66 procent van de telefoontjes binnen 20 seconden aangenomen door een politiemedewerker van een regionaal servicecentrum (RSC). Met als gevolg dat een deel van de mensen tijdens het wachten de verbinding verbrak. Het aantal afhakers is door de betere bereikbaarheid vorig jaar gedaald met 90 procent. ‘Dat is heel positief’, zegt Weggeman. ‘Het is natuurlijk frustrerend voor een beller die ons nodig heeft lang te moeten wachten, maar het is voor de politie zelf ook vervelend. Bellers geven ons informatie die wij nodig hebben om ons werk te kunnen doen.’



Service centra gekoppeld

In totaal is er in 2020 bijna 4,5 miljoen keer gebeld naar 0900-8844. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De bereikbaarheid is verbeterd omdat RSC’s aan elkaar gekoppeld zijn. Wie belt met 0900-8844 krijgt in principe een medewerker van de politie aan de lijn in zijn of haar regio. Als het RSC in een bepaalde regio ineens veel oproepen krijgt, worden telefoontjes automatisch verdeeld over servicecentra waar het minder druk is. Zo wordt voorkomen dat tijdens pieken een RSC minder goed bereikbaar is. ‘Dat het goed werkt, merkten we ook tijdens oudejaarsavond’, vertelt Weggeman. ‘Mede door de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod hadden de RSC-medewerkers het drukker dan ooit. Toch konden we die hoeveeldheid goed aan.’



Vanwege corona was er in 2020 wel een verschuiving te zien in het soort meldingen. Mensen belden vaker over geluidsoverlast en vuurwerk. Dat is ook terug te zien in de telefoontjes naar 112. Het noodnummer is in 2020 zo’n 3,1 miljoen keer gebeld, dat is ongeveer 7 procent meer dan in de jaren ervoor.