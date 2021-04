Getuigen gezocht van steekincident in Rotterdam-Overschie

Rond 17:40 uur wordt een 15-jarige jongen neergestoken op de West-Sidelinge in Rotterdam toen hij onderweg naar huis was. De dader vluchtte snel weg. Hulpdiensten hebben eerste hulpverlening opgestart, waarna het slachtoffer met de ambulance met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De dader was een jongeman tussen de 15 en 20 jaar oud. Hij droeg donkere kleding en had een getinte huidskleur. Mogelijk vluchtte de dader in de richting van de Lugt.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien wat de politie kan helpen in het onderzoek of heeft u misschien camerabeelden en nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch op 0900-8844. Anoniem kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000.