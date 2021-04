Getuigen gezocht na woningbrand in Zwolle

Tijdens de woningbrand zijn er in de omgeving een drietal personen rennend gezien vanuit de Zeeheldenbuurt de brug over richting het Park de Wezenlanden. De politie komt graag met hen in contact. Het gaat om twee personen met een lichte huidsleur. Een van hen had een zwarte, glimmende jas met een donkerrode capuchon en een zwarte broek aan. De ander een zwarte joggingsbroek, grijze hoodie en sneakers. De derde persoon had een getinte huidskleur en droeg eveneens een zwarte joggingsbroek, grijze hoodie en sneakers.