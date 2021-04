Man die geslachtsdeel liet zien aangehouden

Donderdag 29 april liep een vrouw bij de Maarsseveense Plassen, toen zij een man zag die zijn geslachtsdeel liet zien. Hij liep achter haar aan en betastte zichzelf. De vrouw belde de politie, die in de omgeving heeft gezocht naar de man. Daar spraken ze een andere vrouw die hetzelfde mee had gemaakt.

Niet veel later vonden ze een man in de bosjes, die eruit zag zoals de vrouwen hadden beschreven. De 36-jarige man uit Utrecht is meteen aangehouden. Er wordt onderzocht wat er precies gebeurd is, en of de man dit vaker heeft gedaan. Heb jij in de omgeving van Maarssen ook zoiets meegemaakt? Neem dan contact op met de politie.

Melden heeft zin!

Zie je dat iemand zich op een manier gedraagt die schadelijk kan zijn voor de omgeving? Of iemand die net zo over de grens gaat als deze aangehouden man? Meld het dan bij de politie. We nemen deze meldingen erg serieus en hoe meer we weten, hoe beter we de verdachte kunnen vinden. Bel 112 bij spoed, bijvoorbeeld als het op dat moment gebeurt.

Ook als je je schaamt of iemand in bescherming wil nemen, is het belangrijk om te melden. Je kunt achteraf melden bij 0900-8844 of via meldmisdaadanoniem. Bij M is de informatie niet naar jou te herleiden. Bel daarvoor 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl