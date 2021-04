Getuigen gezocht van vernieling woning

Midden in de nacht werd de bewoner van de woning opgeschrokken door enorme klap. Na inspectie bleken meerdere ramen aan de voorzijde van het pand te zijn gesneuveld. De explosie is mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het incident en de aanleiding.



De recherche zoekt getuigen. Heeft u rond 02:20 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Van Duivenvoordestraat? Heeft u een camera in de buurt hangen en mogelijk beelden van de dader(s)? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



2021086898