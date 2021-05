17 jaar zoeken naar ‘de Amerikaan’: verdachte aangehouden voor dood Yvette Looijs (2003)

De teamleider van het Amsterdamse coldcase-team is uiteraard ontzettend blij met deze wending in het onderzoek, maar benadrukt dat informatie over de zaak nog steeds welkom is: “Dat deze verdachte nu is aangehouden, is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen zijn daarmee niet meteen al onze vragen beantwoord. Want wat heeft er zich daar nou precies in het park afgespeeld? Hopelijk verklaart de verdachte daar meer over, dat neemt echter niet weg dat we iedereen oproepen om nog eens goed in zijn of haar geheugen te graven of ze misschien meer weten over deze zaak. Zelfs na 17 jaar is alle informatie welkom bij ons.”