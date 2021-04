Schade aan woning door vuurwerkbom

Rond 03.00 uur schrokken de bewoners van de woning aan de Grote Haven wakker door een enorme knal. Deze knal veroorzaakte veel schade aan de woning, waaronder een opgeblazen voordeur. Niemand raakte door de explosie gewond. De politie startte direct een buurtonderzoek en gaat ervan uit dat een vuurwerkbom vermoedelijk in de brievenbus van de woning is geplaatst.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben rond 03.00 uur in de Grote Haven. Heeft u meer informatie of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.