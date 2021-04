Kogelgaten in pand Raamweg; getuigen gezocht

Donderdagochtend 29 april ontving de politie een melding dat er twee kogelgaten in de voorzijde van het pand aan de Raamweg zaten. Agenten gingen naar de locatie en constateerden daar dat er op het notariskantoor aan de Raamweg was geschoten. Niemand raakte gewond. De recherche en team Forensische Opsporing doen verder onderzoek naar de toedracht.



Iets gezien? Camerabeelden? Neem contact op!

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets opvallends gezien of heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Dan kunt u contact opnemen met de recherche via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Informatie of camerabeelden online aanleveren kan ook, gebruik daarvoor ons tipformulier.