Verdachte aangehouden na schietincident

Rond 21:45 uur belde een melder de politie dat er op de Drususlaan een conflict was ontstaan tussen twee buurtbewoners en een automobilist. De automobilist zou daarbij gedreigd hebben met een vuurwapen en een schot hebben gelost.

Toen agenten ter plaatse kwamen zagen zij in een geparkeerde auto een verdachte zitten die voldeed aan het doorgegeven signalement. Omdat de man mogelijk een vuurwapen in zijn bezit had, maakten agenten bij het aanhouden van de man gebruik van de uitpraatprocedure. Dit betekent dat agenten hun vuurwapen op de auto richtten en de verdachte luid en duidelijk opdracht gaven om uit te stappen. De man gaf hier gehoor aan en werd gefouilleerd en aangehouden. Vervolgens werd ook de auto van de man doorzocht. In de auto werd een luchtdrukwapen aangetroffen.

De verdachte, een 22-jarige man uit Leiderdorp, is meegenomen naar een politiebureau waar hij wordt gehoord.