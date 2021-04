Mannen opgepakt voor brandstichting restaurant

Die nacht tegen vier uur, verschijnen twee mannen op een motor bij het restaurant en stichtten brand bij het betreffende pand. Daarna gaan ze er vandoor. De brand zorgde voor flinke schade aan het gebouw, maar kon gelukkig snel door de brandweer worden geblust. Omdat duidelijk was dat er sprake was van opzet, deden forensisch rechercheurs die dag nog uitgebreid sporenonderzoek. De vermoedelijk gebruikte motor werd een dag later terug gevonden in een park en bleek in de nacht van de brandstichting te zijn gestolen in Geldrop.



Gestolen motor

De resultaten van het opsporingsonderzoek, waarin o.a. getuigen werden gehoord en camerabeelden werden bekeken, leidden naar de twee mannen die donderdag tijdens een gecoördineerde actie van de Eindhovense recherche werden opgepakt. Het gaat om twee mannen uit Eindhoven van 19 en 20 jaar oud. De aangehouden mannen worden niet alleen verdacht van de brandstichting, maar ook van diefstal van motoren, waaronder de motor die waarschijnlijk bij de brandstichting werd gebruikt. De politie hield de verdachten samen op een locatie in hun woonplaats aan, waarbij een arrestatieteam werd ingezet. Na hun aanhouding deed de recherche onderzoek bij de woning van de 19-jarige man. Daarbij troffen zij o.a. een Honda crossmotor aan, waarvan is gebleken dat deze ook van diefstal afkomstig is. De eigenaar deed inmiddels aangifte.



Op tijd geblust

Brandstichting is een ernstig vergrijp. “In dit geval had de actie van de daders nog veel grotere gevolgen kunnen hebben als de brand zich verder had kunnen uitbreiden,” zegt de coördinator van het onderzoek. “De daders brachten door hun daad mensenlevens in gevaar. Boven het restaurant zijn appartementen gevestigd en je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als de brand niet zo snel door de brandweer was geblust.“

Wat de aanleiding en motief van de brandstichting zijn geweest is vooralsnog niet duidelijk en dat is nog onderwerp van het verdere onderzoek.