Onderzoek afgerond in woning Deventer

Mogelijk zijn er mensen in het bezit van camerabeelden in of rondom de omgeving van de Lebuinuslaan in Deventer. Het gaat dan om beelden van zondag 28 maart jl. Ook beelden die zijn gemaakt vanaf een dashcam of andere beelden zijn welkom. Herkent u de man of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met het rechercheteam op 0900-8844 of via het tipformulier. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.