Bekeuringen, in beslagname en invordering na straatrace Siciliëweg (Westelijk Havengebied)

Amsterdam - Rond vier uur vanmiddag heeft de politie een illegale straatrace gestopt in het Westelijke Havengebied in Amsterdam. De straten rondom de plek waar werd geracet zijn afgezet zodat meer dan 200 voertuigen gecontroleerd konden worden. Dit waren voertuigen die ofwel meededen aan de straatrace of van waaruit naar de straatraces werd gekeken. Agenten hebben diverse bekeuringen uitgedeeld, een rijbewijs ingevorderd en een kart is in beslag genomen.