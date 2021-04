Auto-inbreker kan worden aangehouden door oplettende getuige

Rond 06.30 uur zag een bewoner van de Lambert de Wijsstraat in Tilburg een man inbreken in een auto die in die straat geparkeerd stond. Direct gaf hij het signalement van de dader door aan de politie, die snel ter plaatse kwam. In de omgeving troffen zij inderdaad een man op de fiets aan die aan het signalement voldeed. Bij het zien van de politie probeerde hij er nog vandoor te gaan, maar na een korte achtervolging te voet, wisten de agenten hem aan te houden. Bij zijn fouillering werden de gestolen spullen aangetroffen. De verdachte, een 38 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd ingesloten.