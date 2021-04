Specifieke getuigen gevraagd in onderzoek naar Ercan Özturk

Apeldoorn - Het onderzoek naar de vermist man uit Apeldoorn gaat nog steeds door. Het gaat om de 29-jarige Ercan Özturk uit Apeldoorn. De politie vraagt uw hulp in dit onderzoek en is op zoek naar specifieke getuigen. De man is zondag 28 maart 2021 in de loop van de middag uit zijn woning in Apeldoorn vertrokken en is daar niet teruggekeerd. De afgelopen dagen heeft de politie onderzoek gedaan. Dit heeft nog niet geleid tot de verblijfplaats van de man.