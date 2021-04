Aanrijdingen stremmen Wijker- én Velsertunnel

Bij de aanrijding raakte één inzittende bekneld en moest met assistentie van de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het daarop volgende onderzoek door de afdeling verkeersongevallen analye van de politie Noord-Holland en de bergingswerkzaamheden duurden tot ongeveer 18.00 uur. Het verkeer richting Amsterdam werd omgeleid via de Velsertunnel (A22).

In de westelijke buis van de Velsertunnel ontstonden om 15.45 uur twee kop-staart aanrijdingen plaats, elk met drie auto’s. Hoewel de afwikkeling van deze aanrijdingen versneld is afgedaan droegen deze aanrijdingen sterk bij aan de verkeersdrukte in de richting noord-zuid. Bij de aanrijding in de Velsertunnel is geen letsel ontstaan bij de betrokkenen.

2021068730 en 2021068709