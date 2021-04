Drie mannen aangehouden in groot onderzoek Tesladiefstallen

In totaal kreeg de recherche in de periode van 1 oktober 2020 tot 6 april 2021 87 aangiftes binnen van ontvreemde Teslaspiegels. Het onderzoeksteam is nog druk bezig met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. De rechercheurs komen graag in contact met mensen die ook slachtoffer zijn geworden van diefstal van hun Teslaspiegel, maar nog geen aangifte hebben gedaan.

Gedupeerden kunnen contact opnemen via 0900-8844 of langskomen op politiebureau Overtoomse Sluis aan de Hoofdweg 785 in Amsterdam. Voor de serie van aangiftes geldt het volgende proces-verbaalnummer: PL1300_2021068716.