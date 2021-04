Getuigen gezocht van schietincident op Prins Hendrikstraat in Vlaardingen

Foto: stockfoto politie



Toen de politie aankwam bij de Prins Hendrikstraat in Vlaardingen, vonden zij twee hulzen van kogels. Gelukkig raakte niemand gewond. Ook materiële schade bleef uit.

De politie sprak daar met getuigen die de schoten hebben gehoord. De getuige heeft drie jongens, allen gekleed in donkere kleding, vlak na het horen van de schoten zien weg rennen in de richting van het metrostation Vlaardingen Centrum. De politie wil heel graag weten wie deze jongens zijn. Mogelijk weten zij meer.



Help mee

Bent u getuige geweest, weet u wie de drie jongens zijn of heeft u andere waardevolle informatie wat ons kan helpen? Of heeft u (dashboard) camerabeelden? Bel dan alstublieft naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.