Drugdealer loopt tweemaal binnen een week tegen de lamp in Helmond

Tijdens een lopend onderzoek naar de ondermijnende drugscriminaliteit in de Helmonds binnenstad is op donderdag 1 april een drugsdealer op heterdaad betrapt. Hij was in het bezit van 47 bolletjes harddrugs. Ook is er € 600 aangetroffen waarvan er vermoedens zijn dat dit is verdiend met criminele activiteiten. Dit geld is afgepakt want misdaad mag niet lonen.

Twee keer tegen de lamp lopen

Op 6 april liep de 20-jarige Veldhovenaar een tweede maal tegen de lamp. Dit keer met 44 bolletjes harddrugs. Ook dit keer kon hij zijn “verdiende” geld afgeven. De verdachte zal op een later moment zich moeten verantwoorden voor de rechter .Ook heeft hij een gebiedsverbod gekregen voor de Helmonds binnenstad en ontvangt hij een last onder dwangsom van € 5.000,00 voor straathandel. Een 20-jarige inwoner van Eindhoven die bij hem in de auto zat heeft een officiële waarschuwing m.b.t. dit gebiedsverbod gekregen.

Samen werken aan een veilige en leefbare binnenstad

We werken samen met de Gemeente Helmond, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst aan een veilige en leefbare binnenstad door o.a.de drugshandel te stoppen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen. Daarbij wordt ook samengewerkt met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt. En door ondermijnende drugscriminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen én jongeren waarschuwen tegen de verleiding van een criminele loopbaan.