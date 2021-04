'Investeer in cyberweerbaarheid'

De CSR hamert in het adviesrapport op het belang van een integrale aanpak, waarbij publiek-private samenwerking structureel moet worden ingericht en gesteund. Bij de politie wordt volgens Van der Plas al zo veel mogelijk samengewerkt met partners als banken en internetproviders. ‘Traditioneel opsporen alléén is niet meer voldoende’, zegt hij. ‘We bedenken samen allerlei interventiestrategieën om cybercriminele fenomenen aan te pakken. En dat is nodig, want alternatieve interventies, zoals preventie en verstoren, in samenwerking met publieke en private partners zijn vaak effectiever dan alleen opsporing en vervolging.’

Volgens Van der Plas vergt de bestrijding van cybercrime een andere aanpak. ‘We werken binnen de politie landelijk samen bij de aanpak van cybercriminele fenomenen zoals ransomware, phishing, DDOS-aanvallen en Whatsapp-fraude. Daarvoor hebben we met het Team High Tech Crime (THTC) en de cybercrimeteams in alle eenheden een landelijk dekkend stelsel voor de aanpak van cybercrime. Enkele daders maken soms tienduizenden slachtoffers. Daarom moet je veel meer kijken naar het grote geheel. Liefst ook door zaken te automatiseren en digitaliseren.'