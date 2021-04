Pizzabezorger overvallen en mishandeld in de Beverwaard

Een 21-jarige Rotterdammer was woensdagavond werkzaam als bezorger bij een pizzeria. Rond negen uur ‘s avonds moest hij een bestelling afleveren aan de Houdringeweg in Rotterdam. Nadat de bezorger de pizza had afgegeven bij het juiste adres werd hij in de portiek op weg naar beneden in het trappenhuis tegengehouden door een drietal jongens. De bezorger moest zijn zakken leeg maken. De bezorger zag dat één van de daders een vuurwapen in zijn hand had. Vervolgens werd de bezorger met het vuurwapen op zijn hoofd geslagen. De andere twee daders begonnen hem te slaan en te schoppen. De bezorger zag kans om tussen de daders door te komen en weg te rennen de straat op.



Signalement

De bezorger kon de volgende omschrijving geven van de daders:

Alle drie de daders schat hij tussen de 18 en 20 jaar. Ze droegen alle drie zwarte trainingspakken. 1 had een grijze hoodie, twee hadden zwarte capuchons. Alle drie droegen ze iets voor hun gezicht. Dader 1 was ongeveer 1.75-1.80m lang en had een donkere huidskleur. Daders 2 was zo’n 1.70m lang heeft ook een donkere huidskleur. Dader 3 schat hij ook ongeveer 1.70m en deze persoon was licht getint.



Tips?

Heeft u woensdag 7 april rond 21.00 uur op de Houdringeweg drie jongens zien rennen of tumult gehoord of gezien, dan komt de politie graag met u in contact. Bel 0900-8844 of tip anoniem via 0800-7000.