Politie houdt milieu- en transportcontrole in Vlissingse haven

De controle vond plaats van 10.00 tot 15.00 uur op het terrein naast het Douanekantoor aan de Duitslandweg. Het doel van de controle was vooral het terugdringen van milieucriminaliteit en misstanden in de transportsector in de haven van Vlissingen. Daarnaast moest deze controle ook leiden tot meer informatie en inzicht in de stromen en tendensen van het wegtransport. Op deze manier onderhoudt en verbetert de politie de informatiepositie in de haven. De controle werd georganiseerd door het haventeam en richtte zich op de inzittenden en de voertuigen, de lading en milieuaspecten. Bij deze integrale controle werkten de specialisten van de politie samen met andere inspectiediensten, zoals het team transport en milieucontrole, team water en team verkeer van de landelijke eenheid, de dienst wegverkeer (RDW) en de Douane.