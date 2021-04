Tweetal berooft brillenzaak, politie zoekt getuigen

De eigenaar sliep boven de winkel en hoorde rond 5.30 uur glasgerinkel. Gelijktijdig hoorde hij het alarm van zijn zaak afgaan. Hij keek uit het raam en zag een man half in het etalageraam hangen. Toen hij in de winkel kwam, waren de daders vertrokken. Ze zijn vermoedelijk weggerend via de Korte Delft richting het Damplein naar de Sint Pieterstraat en het Hof van Sint Pieter. Het opvallende was dat het tweetal in regenkleding liep. Ze hadden een huishoudtrapje en een voorhamer bijzich. De buit bestond uit een reeks dure brillen van het merk Cartier en Chanel. De politie onderzoekt of deze inbraak iets te maken heeft met een reeks inbraken in Nederland, waarbij alleen brillen van deze dure merken zijn gestolen.