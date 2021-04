De acties van gisteren horen bij het Arnhems offensief met een reeks aan interventies voor de leefbaarheid en veiligheid in de Arnhemse wijken. De politie handhavers en andere uitvoerende diensten leggen hun kennis en bevoegdheden bij elkaar en beginnen steeds beter op elkaar ingespeeld te raken. De acties richten zich tegen ondermijnende criminele activiteiten en het overlastgevend gedrag die daar vaak mee gepaard gaan en vaak aangrijpingspunt zijn voor onderzoek. Ook volgende acties zullen grotendeels het gevolg zijn van meldingen en observaties uit de wijk. Marcouch: 'Arnhemmers, blijf verdacht gedrag melden, uw buurt is om met elkaar te wonen, te werken en samen uw kinderen te zien opgroeien, niet om u te verschansen en te beveiligen’. De wijkagent is bereikbaar via 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.