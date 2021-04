Twee harddrugsdealers aangehouden

Na binnengekomen informatie, startte de politie een onderzoek naar twee harddrugsdealers. In het onderzoek werd duidelijk dat de twee mannen beiden een eigen dealerlijn en eigen klantenbestand hadden, maar wel leken samen te werken. Zij leverden hun drugs binnen de stad Utrecht maar ook ver daar buiten. Na intensief onderzoek werden de twee mannen dinsdag 6 april op heterdaad aangehouden in Nieuwegein na een overdracht aan twee afnemers in IJsselstein. Met hulp van een speurhond is hun auto doorzocht, hier lag 25 gram cocaïne in. Daarna is in de woning van één van hen gezocht, in Utrecht-west. Hierbij vonden agenten € 3110 euro aan contant geld en een paar brokjes hasj. De drugs en het geld werden in beslag genomen.

De mannen, beiden 21 jaar oud uit Utrecht, zitten vast. Het onderzoek naar hun drugshandel gaat door. De bedoeling is om de verdachten behalve strafrechtelijk, ook bestuursrechtelijk en financieel aan te pakken.