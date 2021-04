Strafbaar stellen doxing

‘De politie heeft veel contact met burgers. Dat is belangrijk voor ons werk´, zegt GTPA-programmamanager Verkuijlen. ´Het afgelopen jaar is dat contact toegenomen. Dat heeft vooral te maken met het handhaven van de coronamaatregelen. Rond het naleven van de avondklok en bij demonstraties moesten we vaker begrenzend optreden, om kans op besmetting in de samenleving zo klein mogelijk te houden. Het ongenoegen over de maatregelen lijkt een reden te zijn voor agressief gedrag tegen de politie. Meer contacten betekent ook een kans op meer incidenten.´

In 2020 hebben ruim 12.500 politiemensen te maken gehad met een vorm van agressie en geweld. Een jaar eerder stond de teller op ruim 10.500. ´Het is aannemelijk dat die toename komt door het handhaven van de coronamaatregelen. We zoeken verbinding met de samenleving, maar die rol van verbinder staat onder druk omdat we steeds meer in de rol van repressie worden gedrukt. Repressie is ook een taak voor ons, maar het betekent wel dat we minder die belangrijke rol van verbinder in de wijken kunnen oppakken.´