Drie verdachten aangehouden na naar binnen gooien vuurwerkbom in woning

Direct na de melding is door de politie buurtonderzoek verricht. Ook is er sporenonderzoek gedaan en zijn beelden bekeken. Daarnaast bleek dat er ook vuurwerk bij een winkel in Nijkerk door de brievenbus was gegooid. Hier zorgde de explosie voor minder schade. Uiteindelijk kwamen drie verdachten het beeld. Een minderjarige jongen uit Nijkerk, en een minderjarige jongen en meisje beiden woonachtig in Leiden.

De drie verdachten zijn op donderdag 9 februari door de politie aangehouden. Ze zitten nog vast en zijn verhoord. Het onderzoek wordt door de politie voortgezet.

2021000189 ^JH