Vier aanhoudingen na vondst vuurwapen in auto

Hoe meer vuurwapens van de straat zijn, hoe beter dat is. De hulp van getuigen is daarbij van groot belang. Wie weet dat een persoon in het bezit is van een (vuur)wapen, mag de politie altijd bellen via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan met 0800-7000. Wie daadwerkelijk iemand met een vuurwapen ziet, mag altijd 112 bellen.