Getuigenoproep straatroof

Het slachtoffer stapte haar auto uit nadat zij deze geparkeerd had. Twee onbekende mannen vroegen naar haar tas en bedreigden de vrouw. Het slachtoffer heeft haar tas afgegeven, de mannen gingen er vandoor. Hierna belde zij meteen de politie en deed aangifte van diefstal en bedreiging.

Signalement

Het gaat om twee mannen van rond de 20 jaar oud. De eerste man heeft gemillimeterd zwart haar, een donkere huidskleur en droeg donkere kleding. Hij sprak met een licht Antilliaans accent en is tussen de 1.80 en 1.85 meter lang met een tenger postuur. De tweede man heeft een licht getinte huidskleur, wat langer bruin krullend haar in een staartje naar achteren en een tenger postuur. Ook hij is tussen de 1.80 en 1.85 meter lang.

Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen die de beroving aan de Velddreef zagen gebeuren of die beelden hebben van de omgeving waarop mogelijk iets te zien is. Heeft u tips of beelden die kunnen helpen bij het onderzoek? Neem contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.