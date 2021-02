Help misdrijven oplossen, kijk naar Bureau Rijnmond

Er worden onder andere beelden getoond van de vernielingen bij een container en het kunstwerk ‘Rust in de Reuring” op de Groene Hilledijk. De maker van dit kunstwerk verteld in de uitzending dat hij zich echter niet uit het veld laat slaan: “De bedoeling was dat mijn creatie zou bijdragen aan de saamhorigheid en verbinding in de wijk en als het aan mij ligt, komt er zeker een nieuwe versie.”

Ook is te zien hoe een groep een tankstation op de Vaanweg binnen valt. Bij de beelden zijn ook mogelijk minderjarige verdachten te zien. Zij worden eerst onherkenbaar getoond, zodat zij de kans hebben zichzelf te melden. Als dit geen resultaat heeft, worden zij een week later herkenbaar getoond. Alle verdachten die in Bureau Rijnmond en op sociale media worden getoond, en niet direct worden herkend, zullen later in landelijke opsporingsprogramma’s worden getoond.