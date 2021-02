Man die agent sloeg aangehouden

Stockfoto politie



De Rotterdamse agent maakte op donderdag 10 september 2020 in zijn vrije tijd en in burger gekleed een wandeling in Gorinchem, toen hij op de Lunette twee mannen zag lopen. Ze keken voortdurend om zich heen, leken veel belangstelling te hebben voor de daar gelegen woningen en trokken daarmee de aandacht van de agent.



Rondsluipen

De agent verloor het duo even uit het oog, maar kort daar zag hij één van hen in de tuin van een huis aan de Lingsesdijk rondsluipen. Toen de agent kenbaar maakte dat hij van de politie is en de man om opheldering wilde vragen, kreeg hij van hem een flinke klap in het gezicht. De dader ging er vandoor.



Opsporing Verzocht

Een getuige zag de man wegrennen en nam foto’s van hem. Deze werden getoond in het regionale Opsporingsprogramma Bureau Rijnmond en in Opsporing Verzocht. Door de herkenning van een Opsporing Verzocht-kijker én door eigen politieonderzoek kon de man uiteindelijk worden gearresteerd. De man is aangehouden op verdenking van mishandeling van een ambtenaar en poging woninginbraak. Hij zit vast en wordt verhoord.