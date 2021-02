Getuigenoproep overval tankstation

De politie is direct met meerdere eenheden naar de dader op zoek gegaan maar heeft hem niet meer aangetroffen. Ook is hulp van burgers gevraagd via een Burgernetoproep. Er zijn camerabeelden die worden uitgekeken. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Ook als u camerabeelden heeft neem dan contact met ons op.

Zaaknummer: 2021035346