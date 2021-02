Aanhouding na zware mishandeling in woning

Vier gewapende mannen drongen rond 18.30 uur, de woning binnen en mishandelden de bewoner. Na de mishandeling verlieten de mannen de woning. Door getuigen werd gezien dat ze wegreden in een busje. Het busje werd even later aangetroffen bij een woning op de Slakkenstraat in Hoensbroek. Door de gealarmeerde politie is in de tuin van deze woning een 29-jarige man uit Heerlen aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling. Het onderzoek loopt. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Een eerder conflict tussen betrokkenen was de aanleiding voor de mishandeling. De politie is op zoek naar getuigen die ons meer kunnen vertellen over deze zaak. Heeft u informatie die kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak? Bel met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.