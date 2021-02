Verdachte Mijnsherenlaan op vrije voeten maar nog wel verdachte

Rotterdam - De verdachte die 5 februari werd aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 48-jarige vrouw in een woning aan de Mijnsherenlaan is op vrije voeten gesteld. Hij blijft nog wel verdachte. De recherche doet onderzoek naar wat zich exact in de woning heeft afgespeeld en of de verdachte hier een rol bij had.