Aanhouding en huiszoekingen na vluchtactie verdachte

Woensdagochtend rond 09.45 uur zien agenten een 33-jarige verdachte uit Tilburg rijden op de Hoofseweg. Deze man zou vaker rijden zonder rijbewijs en de agenten besluiten dan ook om hem te controleren. De verdachte begint op de Van Duivenvoordestraat echter harder te rijden, haalt links in en raakt een andere auto. De agenten zetten de achtervolging in, wat door de sneeuw niet makkelijk is. Uiteindelijk belandt de verdachte ter hoogte van het viaduct Bovensteweg in een slip en rijd tegen een betonnen wand. De bestuurder stapt uit en rent weg. De agenten zetten de achtervolging te voet voort en weten de verdachte aan te houden.

De man is gecontroleerd op mogelijk gebruik van verdovende middelen en hieruit blijkt dat hij onder invloed van drugs was. De man is daarna overgebracht naar het politiecellencomplex. Rondom de auto hebben agenten diverse zakjes drugs aangetroffen. De auto is in beslag genomen en weggetakeld.