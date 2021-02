Zes aanhoudingen vanwege overlast in Driebergen

De overlast begon op zondag 7 februari. In de middag verzamelde zich een groep jongeren in de omgeving van de Groenhoek. De groep bekogelde voorbijgangers en automobilisten. De politie kwam meerdere keren ter plaatse maar op die momenten hadden de jongeren vaak al de benen genomen. Op maandag werden de meldingen ernstiger. Zo werden auto’s met grote brokken ijs beschadigd en werd meerdere keren bij automobilisten de deur opengetrokken om sneeuw en ijs naar binnen te gooien. Het lukt de politie die avond de groep in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de overlast een halt toe te roepen. Daardoor konden dinsdagmiddag, zodra het patroon zich herhaalde, drie jongeren op heterdaad worden aangehouden. En ook op woensdag kon snel worden ingegrepen en werden nog eens drie jongeren op heterdaad aangehouden.

Burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug complimenteert de bewoners en is blij met het optreden van de politie. “Heel goed dat de burgers aan de bel hebben getrokken en melding hebben gedaan van de overlast. De politie heeft daarna in goede samenwerking daadkrachtig en vakkundig opgetreden. Daar zijn we blij mee.” De politie heeft de bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester zodat gekeken kan worden of de verdachten ook op bestuurlijke wijze aangepakt kunnen worden.

De aangehouden verdachten komen allemaal uit Driebergen zelf. Eén van hen is 26 jaar oud, twee van hen zijn 18 jaar, en de anderen zijn 17 jaar, 14 jaar en 13 jaar oud. De politie blijft ondertussen de situatie in Driebergen monitoren.