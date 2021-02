Getuigen gezocht van verdachte situatie

De politie doet onderzoek en wil weten wie deze man is. Van hem is het volgende signalement bekend:

- blanke man

- donkere baard

- 1.80 m lang

- leeftijd ongeveer 30 jaar

- donkere ogen

- droeg een muts met een capuchon eroverheen

- sprak Nederlands

- verzorgd uiterlijk

- droeg een coltrui die hij omhoog had gedaan, waardoor zijn mond bedekt was

- vermoedelijk was de man lopend.

Vragen

Heeft u informatie over bovenstaand incident of weet u wie deze man is?

Heeft u iets gezien woensdagochtend dat met dit incident te maken kan hebben?

Belt u dan a.u.b. met de politie in Purmerend via tel.nr. 0900-8844. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2021028379 bij.

2021028379