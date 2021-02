Politie Tilburg waarschuwt voor gewelddadige woningovervallers

Uit de aangiftes blijkt dat steeds in de vroege avond, tussen 19.00 en 21.00 uur aan wordt gebeld. Als de bewoner de deur opent stappen de daders meteen met geweld naar binnen en stelen daar onder bedreiging goederen. Wordt de deur niet meteen open gedaan, maar bijvoorbeeld alleen een raampje, dan zeggen de daders dat zij een maaltijd komen leveren in de hoop dat de deur alsnog open gaat. Tot op heden vonden deze brute woningovervallen - of pogingen daartoe - plaats op het Besterdplein, de Sint Paulusstraat en de Bredaseweg. Bij de eerste overval dreigde de dader met een klein model hakbijl, waarna hij het slachtoffer knevelde en goederen uit de woning wegnam. In de Sint Paulusstraat werd ook met eenzelfde hakbijl gedreigd. Die bewoner ging echter het gevecht met zijn belager aan en wist hem met grote moeite buiten te werken. Bij de laatste poging trapte de dader enkele malen tegen de deur toen deze op een kierstandhouder bleek te zitten en zodoende niet kon werden opengeduwd.

De politie waarschuwt mensen om ‘s avonds de deur niet te openen voor onbekenden. Kijk zo mogelijk via een deurraampje of een spionnetje wie er aanbelt. Monteer een kierstandhouder zodat u niet meteen de gehele deur hoeft te openen om contact te krijgen. Vertrouwt u de zaak niet? Bel dan 112 en geef een zo goed mogelijk signalement van de verdachte door. Denkt u informatie of camerabeelden te hebben die ons kunnen helpen een van bovenstaande woningovervallen op te lossen, meld dat dan via 0900-8844.