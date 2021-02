Boze bezoeker afhaalpizzeria vernielt bezorgauto

Even later werd gezien dat met deze auto opzettelijk tegen de voor de zaak geparkeerde bezorgauto van de betreffende pizzabakker werd gereden. Deze auto raakte hierdoor zwaar beschadigd. Vervolgens reed de veroorzaker door. De auto van de veroorzaker is aangetroffen en inbeslaggenomen, De bestuurder, een 19-jarige inwoner van Obdam, is aangehouden. Hij bleek ook niet in het bezit van een rijbewijs. Hij is ingesloten in het cellencomplex.

2021029853