Twee jongens vast na steekpartij op de Markt

De politie stelde een onderzoek in. Zo werden diverse mensen verhoord, waarna een beeld ontstond van een verdachte. Rond 21.15 uur werden in een woning aan De Ruyterstraat drie jongens aangehouden. Het drietal werd voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hierbij bleek dat een van hen niets met het incident te maken had. Hij werd in vrijheid gesteld. Twee jongens (15 en 17 jaar) beiden uit Middelburg zijn ingesloten en worden zaterdag verhoord. In de woning werd een mes in beslag genomen. Vermoedelijk waren bij het incident nog twee jongens betrokken. De politie is nog op zoek naar hen en sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit.