Man overleden bij schietincident Van Limburg Stirumplein

De recherche doet onderzoek en hoopt dat getuigen zich zullen melden als zij meer informatie hebben over dit incident. Zo is er een voertuig na het schieten vanaf de Van der Hoopstraat in de richting van de Van Hallstraat gereden. Als er getuigen zijn die meer weten over dit voertuig of de vluchtroute, dan hoort de recherche dat graag. Of wellicht zijn er mensen in het bezit van dashcambeelden of ander videomateriaal. Heeft u nuttige informatie voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.