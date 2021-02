Politie Deventer nog meer betrokken bij wijken

“De wijkagent blijft het eerste aanspreekpunt voor wijkbewoners en partners. Er wordt wel kritischer gekeken naar de casussen waar wijkagenten bij aansluiten. Tijd is schaars ook voor de wijkagenten. Een stap naar voren in de opsporing betekend elders een stapje terug. Als het bijvoorbeeld gaat om een geschil tussen buren waarbij geen sprake is van strafbare feiten dan kunnen onze partners dat heel goed oplossen zonder de wijkagent. Of iemand die overlast veroorzaakt en onder begeleiding staat van een zorginstelling. Als er geen gevaar is en er is geen sprake van strafbare feiten, zullen we meer dan anders een actie van die instellingen verwachten. Daardoor heeft de wijkagent in samenwerking met het eigen wijkteam meer tijd voor zaken als jeugdoverlast, dealers, of een bezoek bij een verdacht pand. We zullen ook nadrukkelijker de hulp blijven vragen aan de wijkbewoners. Blijf verdachte omstandigheden bij ons melden! Dat kan ook anoniem via Bel M op 0800-7000. Dit is van groot belang”, aldus de chefs Holterman en Balanan.