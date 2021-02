Oplichters slaan toe bij Twentse ouderen

De politie heeft in de afgelopen twee weken ruim 15 meldingen en aangiftes gekregen van deze vorm van oplichting. Vijf hiervan bleven – gelukkig – bij pogingen, de anderen hadden minder geluk. Het gebeurde onder andere in Nijverdal, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Het is niet ondenkbaar dat deze oplichters ook ergens anders in het land actief zijn. Daarom hebben we hieronder een aantal tips:

Weet dat post- en pakketbezorgers nooit op deze manier te werk gaan;

Als u telefonisch benaderd wordt met een vergelijkbaar verhaal, hang dan direct op;

Pin nooit een geldbedrag aan de deur, ook geen kleine bedragen;

Wees als familielid alert en waarschuw uw (groot)ouders voor deze oplichtingsvorm;

Laat uw pas direct blokkeren als het oplichters toch is gelukt om uw pas te bemachtigen;

Neem contact op met de politie via 0900-8844 als u slachtoffer bent geworden. Alle informatie die we kunnen verzamelen over deze oplichters, kan ons helpen bij het onderzoek.

