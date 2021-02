Twee aanhoudingen in onderzoek woningoverval Schutterweg

In januari 2021 besteedde de opsporingsprogramma’s Bureau 020 en Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht aan de zaak. Hierbij werd onder andere al gemeld dat het onderzoeksteam twee verdachten op het oog had: een man die de woningoverval zou hebben gepleegd en een andere man die betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding hiervan, beiden mogelijk afkomstig uit de omgeving van Rotterdam.

De recherche heeft deze mannen inmiddels kunnen oppakken. De eerste verdachte, een 31-jarige man uit Rotterdam, zat toen hij op 1 februari werd aangehouden al vast voor een andere zaak waarvoor hij was veroordeeld. Twee weken later, op 14 februari, kon ook de tweede verdachte worden aangehouden. Deze verdachte komt eveneens uit Rotterdam en is 28 jaar oud. Allebei de verdachten zitten nu vast.

Het onderzoeksteam zoekt nog steeds naar een derde verdachte. Hij wordt ervan verdacht samen met de 31-jarige Rotterdammer de woningoverval daadwerkelijk gepleegd te hebben, maar zijn identiteit is tot op heden onbekend gebleven. Heeft u informatie over deze man? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.