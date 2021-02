Inbraak na mishandeling en beroving

Op de Schuddebeursedijk in Simonshaven werd de 27-jarige man op straat beroofd. Een groepje mannen stormden opeens op hem af, sloegen en schopten hem en gingen er met waardevolle spullen vandoor waaronder zijn huissleutels. Met die sleutels is even later ingebroken in zijn huis op de Baarsveen in Spijkenisse. Een getuige zag de daders in een auto stappen en er vandoor gaan. Met behulp van de informatie van de getuigen wist de politie op de A4 in Den Hoorn een auto staande te houden. De twee inzittenden, een 23-jarige man uit Roosendaal en een 19-jarige man uit Den Haag, zijn aangehouden.