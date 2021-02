Bestuurder landbouwvoertuig gezocht na ongeluk met dodelijke afloop Lopik

Belangrijke getuige

De bestuurder van de zwarte auto, een 30-jarige man uit Lopik, is aangehouden. Maar, om exact te weten te komen wat vooraf ging aan dit verkeersongeval, zijn wij op zoek naar getuigen die hem hebben zien rijden. Opvallend aan de auto was, dat de achterklep geopend was en dat er planken/balkjes uit de achterbak van het voertuig staken. Kort voor het ongeluk reed een landbouwvoertuig langs de wandelende vrouwen. De politie wil heel graag in contact komen met de bestuurder van dit voertuig.

Tips?

Bent u de bestuurder van het landbouwvoertuig? Of weet u wie dat zou kunnen zijn? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Of anoniem via M-Online of 0900-7000. Was u zelf in de buurt van het benzinestation op de M.A. Reinaldaweg en heeft u tussen 19.30 – 19.45 uur de zwarte wagen zien rijden of heeft u camerabeelden van het voertuig? Meld dit dan alstublieft.